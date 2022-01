Pourquoi les frais bancaires augmentent cette année

Et ce n'est pas tout. Le prix de votre carte bancaire augmente en moyenne de 1,3%. C'est encore plus pour vos frais de tenue de compte : 2,4%. “En plus du prix du gaz et de l'électricité, ça commence à faire beaucoup”. Avec une offre de service limité, une personne seule paye désormais 68 euros à l'année en moyenne. Ce montant est de 149 euros pour un couple.