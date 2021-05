Pourquoi les maisons en bois font de plus en plus d’adeptes

Elles sont de plus en plus nombreuses et apparaissent parfois en une journée. Quel est l'intérêt des maisons en bois ? À l'extérieur d'une maison à Antony dans les Hauts-de-Seine, le bois est bien visible. Mais à l'intérieur, il est impossible de deviner que tous les murs sont en bois. L'intérêt pour cette famille, c'est avant tout l'économie d'énergie. Ce confort a un prix. À 240 000 euros, cette maison coûte 25 % plus chère que son équivalent en béton.