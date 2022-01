Pourquoi les prix des produits alimentaires augmentent-ils ?

Avec la hausse du prix du carburant, du gaz, de l'électricité et des produits alimentaires, les étiquettes ont augmenté ces derniers mois. Cette hausse devrait continuer sur les produits alimentaires. Mais comment expliquer cette tendance ?

Marc Désarménien, directeur de la moutarderie Fallot à Beaune (Côte-d'Or), n'avait jamais vu ça. Il va devoir augmenter le prix de vente de son pot de moutarde de 16%. Aujourd'hui, il le vend à 2,50 euros, mais le prix devrait atteindre les 2,90 euros très rapidement. Une bien mauvaise nouvelle pour ses clients. Alors, comment en est-il arrivé là ? Pour le comprendre, il nous emmène dans sa moutarderie.

Toute l'info sur Le 20h

Le prix de ses ingrédients a fortement augmenté. Plus 25% en un an pour les graines de moutarde et pour le vin blanc de Bourgogne, c'est même 100% de hausse. Et comme sa moutarde est livrée partout en France, avec la flambée des prix des carburants, ses frais de transport ont augmenté de 10%. Le moutardier nous explique que ces frais sont difficiles à faire passer auprès des clients. Mais il est loin d'être le seul dans ce cas.

Sébastien Pautrel, directeur général de la biscuiterie La Mère Poularde à Maen Roch (Ille-et-Vilaine) doit aussi relever ses prix. Ce sera une hausse de 6%. Ce patron est surtout confronté à des hausses de tarif de ses emballages. Une augmentation de 20% pour le plastique et 24% pour le carton. Alors, il essaie de trouver une alternative. Il utilise des boîtes en métal venu d'Asie qui lui coûtent 50% de plus, mais il a fait les calculs. Et il n'y a rien de moins cher en Europe. Pour lui, pas de doute, il devra à nouveau augmenter les prix de vente de ses biscuits dès 2023.

T F1 | Reportage V. Dépret, E. Payro, C. Chevreton et C. Nieulac.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.