Pourquoi les ventes de prothèses auditives s’envolent

“J'ai vu arriver chez moi des personnes qui finalement ne seraient jamais venues s'il n’y avait pas 100% santé. On avait tablé à peu près sur 20% de notre patientèle, en vérité, on est plutôt autour de 40%”, constate Philippe Metzger, audioprothésiste. Un phénomène amplifié par le Covid et le port du masque. “Souvent, les gens me disaient : ‘depuis le masque, je suis très gêné et avant le masque, j'arrivais à m'en sortir, mais après le masque, c'était compliqué”, poursuit-il.

Selon l'Assurance-maladie, six millions de Français souffrent de troubles de l'audition. Avant la mise en place de cette mesure, seuls 2,5 millions étaient équipés, soit environ 40%. L'objectif est d'atteindre le nombre de 3,5 millions. Et cela semble bien parti. “Avant, on s'occupait de 400 000 Français par an et là cette année, on est sur une tendance de 700 000 Français qui pourront être équipés”, selon Luis Godinho, président du Syndicat es audioprothésistes (SDA).