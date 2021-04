Pourquoi vous feriez mieux d’attendre si vous avez prévu des travaux

En ce moment, il y a une pénurie mondiale de bois, très acheté (et au prix le plus fort) par les États-Unis. Or, ce matériau est crucial pour fabriquer l’isolant dont les ouvriers de Sylvie ont besoin. Faute de stock, l’entrepreneur doit retarder tous ses chantiers. "Il y a plus de quatre mois de retard par rapport à ce qui était consenti à la base", explique Olivier Jeanson, président de l’entreprise spécialisée dans les travaux d’isolation Planète Ener-J.

Les pénuries touchent de nombreux matériaux comme la peinture, les métaux pour fabriquer les portails et même le PVC pour les fenêtres. "Vous voyez par exemple, une fenêtre comme celle-là, on a des difficultés pour avoir les poignées en ce moment, on se bat pour les avoir", montre Catherine Guerniou, gérante de la Fenêtrière, entreprise de construction de fenêtre, dans le reportage en tête de cet article. Depuis un mois, elle doit négocier la moindre petite pièce et c’est celui qui offre le plus qui est servi le premier. Elle a donc dû se résoudre à payer plus cher ses fournisseurs. Conséquence, les délais se rallongent et les prix, qui augmentent pour les professionnels, se répercutent sur le porte-monnaie des particuliers. "Cette fenêtre va coûter entre 30 et 40 euros plus cher", poursuit Catherine. Cela représente une augmentation de 15%.