Pouvoir d'achat : comment faire face à la hausse des prix ?

Il est 7h à Dordives dans le Loiret. Nous nous invitons au petit-déjeuner chez Angélique. Elle est mère de famille et assistante administrative à l'hôpital. Elle et son conjoint gagnent un peu plus du Smic et elle compte tout. Et c'est comme ça pour tout, les courses le samedi, les abonnements téléphoniques. Alors, quand on lui fait écouter les candidats sur le pouvoir d'achat, elle n'a pas l'air convaincue. Ses revenus ont augmenté depuis cinq ans. Hausse de salaire à l'hôpital, fin de la taxe d'habitation, pourtant, elle a le sentiment d'être oubliée. Angélique travaille beaucoup, et comme d'autres, elle a le sentiment de devoir se serrer la ceinture. Ces Français, nous les avons beaucoup filmés ces dernières années sur les ronds-points de Nemours, ou sur les parkings des centres commerciaux.