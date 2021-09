Pouvoir d'achat : les Français estiment qu'il leur manque 467 euros à la fin du mois

Sur le marché d'Oloron-Sainte-Marie ce vendredi, beaucoup font le compte avant d'acheter et doivent parfois même se résigner. D'après une nouvelle étude, un Français sur deux pense que son pouvoir d'achat a diminué durant ces dix dernières années. La cause principale de cette baisse du pouvoir d'achat, c'est la hausse des prix. "Les augmentations au niveau du carburant et du gaz, c'est important. L'inflation est galopante et ce n'est pas le cas des salaires et des retraites", lance un passant.