Pouvoir d'achat : où en est l'augmentation des prix ?

On va parler du pouvoir d'achat des Français. Quels sont les produits qui coûtent plus cher ? Selon Cyril Adriaens-Allemand, les prix qui ont les plus augmentés sont ceux de l'énergie, soit l'essence, l'électricité et le gaz. Pour le gasoil, la hausse est de 12%, contre 15% pour le sans-plomb et 57% pour le tarif réglementé du gaz. Le prix de l'alimentation a également connu une hausse : 4,6% pour les produits frais et 4,8% pour le tabac. On revient sur des tarifs qui étaient avant la crise.