Voici combien les Français prévoient de dépenser à Noël

BUDGET – Les Français anticipent des dépenses légèrement plus élevées que l’an dernier pour Noël, mais tout de même 20% de moins qu’au niveau d’avant crise, selon un sondage publié ce jeudi.

La hausse des prix du carburant, de l’énergie et des produits alimentaires va impacter le Noël 2021 des Français. Selon un sondage réalisé fin octobre par Iloveretail et OpinionWay pour Proximis, le leader du commerce unifié, il y aura moins de cadeaux sous le sapin, et plus de stress.

Les Français prévoient donc de dépenser en moyenne 282 euros pour leurs cadeaux de Noël. "C’est un budget certes légèrement au-dessus du niveau de l’an dernier (272 euros), mais très inférieur au niveau constaté avant la crise, qui était de 342 euros", décrypte Éric Voltzenlogel, vice-président produit et marketing de la plateforme Proximis, dans les colonnes du Parisien. Aussi, les achats seront limités au strict nécessaire. Selon cette étude, 51% des Français réduiront le nombre de cadeaux, 52% feront des repas plus économiques, et ils seront même 45% à ne pas acheter de sapin. Autre fait important, près d’un Français sur deux (47%) stresse en raison du budget à dépenser pour ses cadeaux de Noël, un chiffre en progression de 8% par rapport à l’an passé.

Des cadeaux d’occasion

Mais les Français ne manquent pas d’idées pour que la fête reste belle, notamment en anticipant : 67% d’entre eux auront acheté la majeure partie de leurs présents avant fin novembre. En effet, les prix sont plus intéressants ce mois-ci qu’en décembre. De plus, 90% auront terminé leurs achats au moins deux semaines avant le réveillon. Pour réduire encore plus leurs dépenses, les achats magasin se feront prioritairement en grande surface à 63%, contre 51% en 2020.

Dans le supermarché bordelais où se rend TF1 dans le reportage en tête de cet article, on traque les bonnes affaires. "Je regarde dans plusieurs magasins pour voir les différences de prix, mais en général, elles ne sont pas énormes". "On regarde sur Internet mais la plupart du temps, on finit toujours par acheter en magasin parce que si on compte les frais de livraison et tout ce qui va avec, il y a peu d’écart", témoignent deux clients.

Même pour certains produits plus chers comme les nouvelles technologies, des solutions existent pour faire baisser la note. "On fait des cadeaux groupés en famille, on sollicite les papis mamies, les parrains marraines", explique une mère de famille. Enfin, alors que 56% des Français achèteront des cadeaux moins chers, certains se tournent vers l’occasion. "J’achète quelque chose de déjà utilisé pour lui donner une deuxième vie parce que les choses sont souvent en bon état, voire en très, très bon état", affirme une jeune femme.

Léa Tintillier | Reportage G. Guist'Hau, C. Brousseau

