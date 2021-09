Pouvoir d'achat : votre facture d'énergie à la loupe

Chaque fois que Sébastien part faire le plein de gasoil, il regarde le prix au litre. Habitant en campagne, il doit faire le plein pour aller au travail et emmener ses enfants à l'école. Et à sa voiture, s'ajoute celle de sa femme. Une dépense de 240 euros par mois. Chaque mois, le couple dépense 40 euros de plus qu'en 2020. Dans le même temps, à la maison, les factures d'électricité augmentent de 35 euros tous les mois. Au total, leur budget énergie représente non plus 9,8%, mais 12,2% des revenus du couple. Et chaque mois, il reste très exactement 190 euros sur les 3 300 euros nets que gagne le couple.