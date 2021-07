Premier bilan décevant pour les soldes d'été

Depuis le 30 juin, Kraft Déco à Chartres, affiche en grand ses promotions. Pourtant, dans les allées, les clients que nous avons rencontrés n'ont pas vraiment la fièvre acheteuse. Et cela se ressent à la caisse. Dans ce magasin de décorations, on constate une baisse de 20% des ventes sur la première semaine des soldes par rapport à 2019. Sofia Leal-Bessa, la gérante, s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde qui fasse les soldes. Une large majorité de commerçants de Chartres partage ce mauvais bilan. Mais comment l'expliquer ?

Pour Clémence Bigot, responsable du magasin de prêt-à-porter La Curieuse à Chartres, c'est d'abord parce que les promotions sont plus nombreuses et le confinement n'a fait qu'accélérer cette tendance. Et puis il y a l'influence de la météo. Elle n'a pas été clémente ces derniers jours. Et dans le secteur de l'habillement, cela a des conséquences.