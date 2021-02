Nouvelle carte, retraits... Ces frais bancaires qui ont augmenté en 2020

Des centimes en moins dans le porte-monnaie. En 2020, les Français ont dépensé en moyenne 172 euros de frais bancaires. Ce mercredi 17 février, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a dévoilé les nouvelles hausses concernant les opérations facturées par les banques en 2020. Dans l'Observatoire des tarifs bancaires, cette instance, qui publie les tendances des tarifs pratiqués par les banques chaque année, a constaté huit augmentations pour seulement deux baisses l'an dernier. De plus, quatre services sont restés stables - dont le prélèvement et les virements par internet qui restent des prestations gratuites.

Ainsi, plusieurs services sont concernés par "ces hausses modérées". Tout d'abord, les cartes bancaires d'entrée de gamme qui coûtent plus cher qu'avant. La plus forte augmentation notée par le CCSF concerne les fameuses Visa Electron ou Maestro Mastercard à autorisation systématique. Son coût moyen passe de 29,31 euros à 30,23 euros, soit une hausse enregistrée de 3,14%. Les cartes de paiement internationales à débit immédiat connaissent, elles aussi, une augmentation. Son tarif passe de 41,15 à 41,55 euros.

Parmi les autres opérations en augmentation, une concerne le grand public. Le premier retrait payant d'espèces au distributeur d'une autre banque que la sienne, appelé "retrait déplacé", se fixe désormais à 1 euro et gonfle de 1,01%. Preuve que la tendance évolue : "Entre le 31 décembre 2009 et le 5 janvier 2021, le nombre de retraits déplacés gratuits par mois est passé de 4,24 à 3,36", affirme le CCSF dans le rapport. Enfin, les deux baisses concernent les abonnements à des services de banques à distance ou a des produits offrant des alertes sur la situation du compte par SMS (-35 centimes).

Ces nouvelles hausses de prix ne vous évoquent rien ? Rares sont les clients qui connaissent les tarifs exacts des prestations réalisées par les banques. D'ailleurs, l'association de consommateurs UFC Que-Choisir dénonce"un recul inacceptable de la lisibilité", l'an dernier. Jusqu'ici, les banques dévoilaient les prix des principales opérations sur leurs sites web au sein d'un document appelé "extrait standard des tarifs"(EST). Une pratique transparente et facile d'accès qui a diminué en 2019.

Selon le rapport du CCSF, ils sont quinze établissements à ne plus présenter d'EST. Boursorama et Hello Bank! ont supprimé ce document de leur brochure cette année. Leurs concurrentes comme la BNP Paribas ou la Société Générale avaient déjà sauté le pas. Au total, 94 établissements ont conservé l'EST au sein de leur plaquette tarifaire. Depuis l'année dernière, "un consommateur sur cinq n'a plus accès à l'EST", ont regretté les associations, dont l'UFC-Que Choisir, dans un communiqué.