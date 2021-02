Assurance habitation : dans quelles régions paie-t-on le plus cher ?

Pour de nombreux Français, assurer sa maison ou son appartement représente une dépense conséquente chaque année. Et ce budget varie du simple au double selon la région où l'on habite. Selon le dernier baromètre habitation réalisé par le comparateur en ligne LeLynx.fr, les Français ont dépensé en moyenne 160 euros par an en 2020 pour assurer leur logement. Parmi les régions les plus chères, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses 169 euros annuels, notamment à cause des inondations à répétition.

Après la Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie se situent parmi les régions les plus chères, avec 166 euros par an, devant le Grand-Est et l’Île-de-France (161 euros). En revanche, la facture la moins salée se situe en Bretagne, où les assurés dépensent en moyenne 142 euros par an, devant les Pays-de-la-Loire (146 euros) et la Normandie (152 euros). Outre la zone, le prix de l’assurance habitation varie également en fonction des biens assurés à l'intérieur du logement (ordinateurs, vélos...), et de la surface de celui-ci.

Jade, étudiante et locataire à Orléans, dispose ainsi d'un appartement de 22m² : "C’est là où je dors, travaille et mange, confie-t-elle. Je suis à 120 euros par an, c’est quand même un budget conséquent, il faut le prendre en compte." Une dépense importante, mais qu’elle partage avec son propriétaire. Tout le contraire de cette mère de famille quelques kilomètres plus loin, à Ouvrouer-les-Champs. Cette dernière est propriétaire d’une maison de 120m² et paye 430 euros d’assurance habitation, celle-ci couvrant en outre tous ses biens de valeur.