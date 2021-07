Prix de l'électricité : les tarifs continuent d'augmenter, comment y remédier ?

Mais ce qui inquiète le plus les ménages et le gouvernement, c'est la prochaine révision, programmée le 1er février 2022, qui s’annonce encore plus douloureuse. Selon BFM Business, les tarifs pourraient augmenter de 5 à 6 %. Une tendance que confirme Antoine Autier, responsable adjoint de l'association de consommateurs UFC que choisir. "On a une hausse massive du prix de l'électricité en raison de la fiscalité qui est de plus en plus importante, les frais liés au réseau, au transport d'électricité et l'évolution du prix de l'électricité sur les marchés de gros", développe-t-il au micro de TF1.