Prix des carburants : où en est-on à la veille des grands départs ?

Ceux qui s'apprêtent à prendre la route des vacances risquent de faire la grimace chez le pompiste. Le gazole coûte 17% de plus qu'il y a pile un an. Rouler à l'essence n'arrange rien, puisque la hausse est alors de 18%. À l'époque, le prix des carburants s'était en effet effondré faute de demande à l'échelle mondiale durant les premiers mois qui ont suivi le début de la pandémie. Mais depuis que l'économie est repartie (les transports de marchandises comme de personnes ont repris), la tendance est repartie à la hausse. Les prix devraient cependant bientôt se stabiliser, comme nous l'expliquions dans ce précédent article .

Résultat, le litre de gazole se vend actuellement en moyenne à 1,438 euro, selon les derniers chiffres hebdomadaires du ministère de la Transition écologique, publiés ce lundi 5 juillet 2021. C'est 21 centimes de plus qu'il y a un an (et 16 centimes de plus qu'en janvier). L'évolution est semblable pour le l'essence. À la pompe, SP95 coûte ainsi en moyenne 1,565 euro le litre en ce début juillet. C'est 23 centimes de plus que la première semaine de juillet dernier (et 20 centimes de plus qu'en janvier).

Le plein de gazole coûte donc en moyenne 10,5 euros de plus qu'il y a un an, selon nos calculs pour un réservoir de 50 litres. Et 11,75 euros de plus pour les automobilistes roulant à l'essence SP95, toujours selon nos calculs.