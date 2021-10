VIDÉO - Pourquoi les aliments sont-ils (nettement) plus chers en France que chez nos voisins ?

Ce n’est pas un ressenti des consommateurs, mais un fait démontré par une étude de 60 Millions de consommateurs, à partir des statistiques diffusées par Eurostat : les prix des denrées alimentaires en France sont 15% au-dessus de la moyenne européenne. Le Danemark, le Luxembourg et l’Autriche, sont certes à des niveaux encore plus élevés, mais la France est au-dessus de la plupart de ses voisins immédiats.

Pour la viande la différence est encore plus nette : elle est près de 30% plus chère en France que la moyenne de nos voisins. Comme le note 60 Millions de consommateurs dans son étude, ce qui fait la différence tient beaucoup à l’hégémonie des hypermarchés chez nous : 60% des produits de grande consommation y sont vendus, soit deux fois plus qu’en Allemagne. Car paradoxalement, la grande diversité dans les étals, avec les produits "premium" ou locaux, tend à tirer les indices vers le haut.

Mais fruits et légumes sont également 27% plus chers. La différence proviendrait ici du coût de la main d’œuvre et des taxes, couplés à la plus petite dimension des exploitations. Petit motif de consolation nationale cependant : les prix français sur les grandes marques seraient plutôt compétitifs, comparés à ceux de nos voisins.