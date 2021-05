Prix des carburants : jusqu'où ira la hausse ?

Un petit café, un peu de shopping, et si le retour progressif à la vie d'avant était visible aussi sur l'écran d'une pompe à essence ? Il y a tout juste un an, le litre du gasoil coûtait 1,15 euro. Et même s'il remonte, il n'a pas toujours retrouvé son niveau d'avant la pandémie. Il y a deux ans, le gasoil valait 1,48 euro le litre, c'est 1,38 euro le litre aujourd'hui.

"L'accélération de la campagne de vaccination, le redécollage de la croissance chinoise et américaine, même en surchauffe, ont entraîné un accroissement de la demande. Et quand la demande est supérieure à l'offre, le prix augmente", explique Éric Champarnaud, associé cofondateur de C-Ways et Autoways consultant automobile. Et cela ne devrait pas s'arrêter là. Le redémarrage économique de l'Inde où l'épidémie n'est pas encore maitrisée et la reprise du trafic aérien mondial pourraient perdurer cette hausse.