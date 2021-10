Baisse des taxes, chèque... les pistes du gouvernement face à la flambée des prix des carburants

On en sait davantage sur les aides que pourrait débloquer le gouvernement pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. Deux options principales étaient sur la table : la baisse des taxes et un chèque carburant, à l'image de ce qui se fait déjà pour le chèque énergie pour le gaz et l'électricité. C'est cette deuxième option qui serait privilégiée aujourd'hui, comme l'a confirmé le ministre de l'Économie ce lundi 18 octobre au matin.

Concernant le montant de cette possible aide et ses destinataires, le ministère de l'Économie est encore en cours de réflexion.

"L'avantage d'un chèque carburant, c'est qu'il permet, en théorie, de cibler directement ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les automobilistes les plus modestes", précise le journaliste de TF1 Cyril Adriaens-Allemand. Il s'agira alors d'une somme d'argent perçue en une fois visant à compenser en partie la hausse des prix à la pompe.

À noter qu'un dispositif similaire existe déjà dans les Hauts-de-France. La région verse 240 euros par an à un salarié qui travaille à plus de 20 km de chez lui et qui gagne moins de 2514 euros par mois, soit deux Smic. "Le gouvernement aimerait aller plus loin en aidant, par exemple, ceux qui sont sans emploi, mais ont besoin de leur voiture, à l'image d'une mère au foyer qui a besoin de conduire ses enfants à l'école", poursuit notre journaliste, précisant que "le Premier ministre devra trancher et annoncer, probablement dans les prochains jours, les mesures qui ont été retenues".