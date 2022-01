Peut-on convertir sa voiture diesel au bioéthanol ? Le 20H vous répond

A ce propos, François Tarrain, rédacteur en chef à AutoPlus, fait un rappel utile : "Si vous posez un boîtier de conversion, vous devez impérativement modifier votre carte grise". Beaucoup d’automobilistes ne le font pas, pourtant c’est obligatoire et possible directement en ligne . "Il faut compter autour de 14 euros pour faire cette modification à Paris, les prix dépendent de la préfecture dans laquelle vous vous trouvez", détaille-t-il.

Pour ça, il y a le forfait mobilité durable . C’est facultatif, ça dépend de la convention collective de votre entreprise, mais ça peut être intéressant : jusqu’à 600 euros d’aide par an et par salarié, à condition d’utiliser certains moyens de transports. Depuis le 1er janvier 2022, cette aide peut être versée sous forme d’un titre dématérialisé et prépayé. "Comme la carte ticket-restau", traduit l’un des principaux acteurs du marché, Edenred .

Véhicule électrique : existe-t-il des aides pour installer une borne de recharge chez soi ?

Oui, mais ce n’est pas mirobolant… Une borne de recharge, ça coûte entre 1.000 et 1.500 euros. "Attention à ne pas les confondre avec les prises électriques renforcées, qui sont plus abordables, mais qui ne donnent pas droit à toutes les aides", alerte François Tarrain, rédacteur en chef à Auto Plus. C’est vrai notamment pour le crédit d’impôts. Vous y avez droit, si vous habitez en maison individuelle, et que vous installez une borne de recharge dans votre garage par exemple : 75% du prix de l’équipement, dans la limite de 300 euros.

C’est moins restrictif, si vous êtes en copropriété. "Là, vous pouvez installer une prise renforcée et bénéficier des certificats d’économie d’énergie", explique Clément Molizon, délégué général de l’AVERE (Association nationale pour le développement de la mobilité électrique).