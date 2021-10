Prix des carburants : que peut faire le gouvernement ?

La région Hauts-de-France propose le chèque carburant, qui existe déjà. Ce dispositif privilégie les plus modestes seulement en versant 20 euros par mois aux salariés qui gagnent moins de deux fois le Smic et qui travaillent à plus de 20 km de chez eux. Mais rien n'indique que l'État ne reprendra ces critères ni que ce soit la solution privilégiée vu que ce genre de dispositif prendra du temps à se mettre en place. Il faudrait trois mois d'attente au minimum entre la demande et le versement d'une telle aide financière.