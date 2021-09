Café en grains vs capsules : quelles machines sont les plus rentables ?

D’un côté, le café "portionné", en capsules ou en dosettes, réputé cher mais avec des machines au prix abordable. De l’autre, le café en grains, moins onéreux mais avec un coût des appareils qui fait souvent peur aux amateurs du petit noir.

Les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers la seconde option. Comme au bistrot, ils souhaitent retrouver les saveurs du "vrai" café. Aujourd’hui, avec ce genre de cafetières, plus besoin d’être un spécialiste. "La machine broie uniquement la dose dont j’ai besoin. C’est très important parce que le café moulu a une durée de vie très, très courte, un quart d’heure à peu près, alors qu’on peut garder le café en grains entre un et six mois sans problème. C’est vraiment sur ça que la machine fait la différence : la fraîcheur de la mouture", explique Mir Chouchana, expert café pour Delonghi, dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.