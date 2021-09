Prix du gaz : jusqu'où ira la flambée ?

Chaque matin, dans ce restaurant strasbourgeois, on adapte la carte en fonction de la saison et des produits disponibles. La patronne, Marie-Luce Vonesch, est dans les comptes. Et c'est le prix de l'énergie qui la préoccupe aujourd'hui. L'augmentation des tarifs du gaz au 1er octobre est une mauvaise nouvelle, surtout quand on habite dans une région où les hivers sont rudes.