Prix du gaz : la mauvaise nouvelle de la rentrée

C'est une flambée des prix dont les ménages se seraient bien passer. La hausse atteint 9% pour une famille qui se chauffe et cuisine au gaz comme Alain et Viviane Idier. "Ça fait gros quand même d'un seul coup. Et toujours au moment de l'hiver", s'indigne Viviane. Le couple s'attend à payer une centaine d'euros de plus cette année. Des factures de chauffage qui augmentent, c'est pour ces retraités une baisse automatique du pouvoir d'achat. "Ce n'est pas négligeable, ça fait des loisirs en moins", rajoute la retraitée. "On a une poêle à bois. Je pense que cette année, on va utiliser plus de bois pour économiser du gaz", lance Alain.