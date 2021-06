Gaz : trois questions sur la flambée des prix du mois de juillet

Beaucoup quand on sait que la facture de gaz a déjà augmenté de 11% entre janvier et juin. Concrètement, une famille qui payait l'an dernier 87 euros par mois, par exemple, paiera désormais plus d'une centaine d'euros.

Première explication : cet hiver a été froid et particulièrement long, on a été enfermés pendant les confinements en télétravail, et donc on a consommé 15% de gaz en plus sur les cinq premiers mois de l'année. Et puis, comme pour le pétrole, l'industrie gazière est confrontée au redémarrage de l'économie après la crise sanitaire. L'activité en Chine notamment repart fortement et tire mécaniquement les prix de l'énergie vers le haut.