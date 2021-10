Prix record des carburants : ce qu'attendent les Français

La hausse inexorable des prix des carburants est le sujet de préoccupation des Français depuis plusieurs semaines. Si vous avez une voiture, vous vous demandez à chaque plein combien vous allez devoir payer ? Qu'attendez-vous concrètement du gouvernement ?

Des chiffres qui défilent, les yeux rivés sur le compteur pour les automobilistes. La facture est bien de plus en plus élevée et douloureuse. "Je faisais le plein à 55 euros, et là, je suis passé à 77 euros. C'est quand même une grosse différence", déplore l'un d'entre eux au micro de TF1. Vingt euros de plus sur un plein en quelques mois, c'est un impératif pour beaucoup de Français que les mesures annoncées ce jeudi soir se voient rapidement sur les tickets de caisse.

Toute l'info sur Le 20h

Il faut remonter à l'automne 2018 et donc juste avant la crise des gilets jaunes pour se rapprocher de ces montants historiques. Aujourd'hui, pour le prix d'un litre de gasoil, comptez près d'1,56 euros, près d'1,66 euros pour un litre de sans-plomb. Alors, quelle est la solution pour soulager votre portefeuille ? "Une baisse des taxes pour tout le monde serait certainement le plus facile et peut-être le plus équitable pendant peu de temps", propose un automobiliste.

Ces taxes représentent aujourd'hui 60% du prix d'un litre d'essence. Autre piste, un chèque carburant, ou peut-être une aide plus large, car le gouvernement constate que la hausse des prix concerne aussi de nombreux produits de la vie courante. Depuis plus d'une semaine, l'arbitrage a été long et difficile. À six mois de la présidentielle, le pouvoir d'achat est devenu la première préoccupation des Français.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.