Prix record des carburants : le GPL a la cote

Le GPL c'est du gaz, mais il garantit aucun risque de fuite. Ce concessionnaire l'assure, la technologie GPL est aujourd'hui aussi sûre que les moteurs classiques et les avantages financiers sont nombreux. La carte grise est gratuite, le prix du litre est bien moins cher que le sans plomb. "On voit nettement les ventes décollées par rapport au prix que coûte le GPL. Avant, on avait un prix plus cher à l'achat du véhicule neuf, et aujourd'hui, vu qu'on est au même tarif qu'un moteur essence, les gens se laissent tenter", explique le concessionnaire. Ces types de véhicules représentent un tiers de ses ventes.