Produits à prix cassés : les secrets des déstockeurs alimentaires

Mais les supermarchés tiennent à leur image de marque. Problèmes de packaging, de calibrage et même de codes-barres... les produits recalés se comptent à la pelle. "Sur ces yaourts, il y avait une promotion qui était à 4+2 offerts. Mais une fois que la promotion est finie, le code qui permet de retrouver le prix en caisse est désactivé. Donc il ne peut plus passer en magasin", explique Hervé dans le reportage de "Sept à Huit" en tête de cet article.

Parfois, des produits hauts de gamme sont recalés, comme, ce jour-là, des boîtes de foie gras avec une date de péremption en 2023. "Un industriel ne peut pas vendre des boîtes de conserves lorsqu’il reste moins de deux ans de date", poursuit Hervé. Ce produit sera vendu un peu plus de cinq euros, moitié moins cher que dans la grande distribution.

Chez un déstockeur, il y a environ trois à quatre fois moins de références que dans un supermarché traditionnel. Le magasin d’Hervé en compte 2000, mais il peut recevoir des quantités astronomiques d'un même produit. La plupart sont vendus à moins 25%, mais le déstockeur doit parfois casser encore plus ses prix, comme sur les produits périssables tels que la viande. Des prix attractifs et une communication bien rodée. Et gratuite : Cécile photographie des nouveaux produits et les poste sur Facebook pour faire venir les clients.