VIDÉO - Produits de fêtes plus chers : attention aux ruses de Noël des supermarchés

Des boîtes de foie gras par dizaines à une place stratégique, et juste à côté, des petits pots de confiture d’oignons. Pourquoi se déplacer à l’autre bout du magasin pour acheter cet accompagnement ? "Je vois du confit d’oignons à côté du foie gras, je ne vais pas acheter le foie gras et aller acheter le confit d’oignons à part. J’achète les deux. Mais après, quand je regarde, je me dis ‘non je me suis fait avoir’ ", témoigne une femme dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Effectivement, ce petit pot de confit d’oignons est vendu entre 29 et 40 euros le kilo suivant les grandes surfaces, tandis que le gros pot vendu au rayon confiture coûte 9,80 euros le kilo.