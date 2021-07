Produits de l’été boudés : la météo maussade influence-t-elle nos habitudes de consommation ?

En ce moment, les Français préfèrent les petits plats gratinés, les produits chauds en général. Le four tourne à plein régime. Dans les supermarchés, les rayons salade ou melons ont beaucoup moins de succès. La vente des soupes chaudes connaît par contre un succès énorme. On a enregistré plus de 96% d'achats de soupe en Ile-de-France cette semaine. À l'inverse, la consommation d'autres produits est en chute libre. "On voit l'impact de la météo sur la vente des sorbets et crèmes glacés, - 44% par rapport en 2020. Les ventes de panachés et de bières sans alcool, des eaux aromatisées connaissent une baisse", constate Sophie Kayanakis, consultante chez Weathernews France.