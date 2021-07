Produits de l’été boudés : la météo maussade influence-t-elle nos habitudes de consommation ?

Adieu melons, gaspacho et tomates cerises. Cet été, c’est bien les rayons soupes et raclette qui ont le plus de succès. Comme l'explique Sophie Kayanakis, consultante pour weathernews France, les achats de soupe ont augmenté de 96% en Île-de-France cette semaine.

"On voit l'impact de la météo sur la vente de sorbets et de crèmes glacées, en baisse de 44% par rapport à l'année dernière. On a aussi constaté une baisse pour toutes les boissons que ce soit les boissons avec alcool ou sans alcool, les eaux aromatisées", explique la consultante dans la vidéo en tête de l'article.