Programme éco, achat d'occasion... les idées reçues sur la consommation des appareils électroménagers

Dans quelles proportions les appareils électroménagers neufs sont-ils moins énergivores que les anciens ? Un achat d'occasion coûte-t-il vraiment moins cher qu'un neuf quand on prend en compte les dépenses d'énergie ? Une télévision dernier cri consomme-t-elle toujours moins qu'un ancien modèle ? On démonte trois idées reçues. On répond à ces questions ci-dessous et dans la vidéo en tête de cet article.

Acheter des appareils électroménagers d'occasion pour dépenser moins, est-ce un bon plan ?

Non, même s'ils sont moins chers, ce n'est pas forcément un bon plan. Les vieux appareils engendrent davantage de dépenses. Selon l'UFC-Que Choisir, un frigo de neuf ans consomme en effet neuf fois plus d'électricité qu'un neuf et un lave-vaisselle âgé de 20 ans fonctionne avec trois fois plus d'eau. Plus les années passent, plus la technologie de l'électroménager s'améliore. N'oubliez pas non plus que, statistiquement, les pannes arrivent souvent au bout de cinq ans d'utilisation.