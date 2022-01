Promotions : gare aux étiquettes trompeuses

L'association “60 Millions de consommateurs” a mené une enquête dans six grandes surfaces et a trouvé quelques surprises. Cette boite de 50 sachets de thé est par exemple deux fois plus grosse qu'une boîte classique. Mais elle vous coûtera 7 centimes de plus qu'en achetant deux petites boîtes. Autre exemple, la réduction sur cette boite de chocolat est bien réelle. Mais une fois la période de promotion passée, le prix de base a augmenté de 80 centimes.