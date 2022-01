Prospectus et catalogues : la fin du papier

Ils sont des supports incontournables lors de la publicité, et lors des soldes, on les voit partout : à l'entrée des magasins, dans les boîtes au lettres... Pour l'enseigne Carrefour, les prospectus représentent plus de 1 000 tonnes de papiers chaque année. Le groupe souhaite d'arrêter de les distribuer dans trois villes : Lyon, Paris et Villeurbanne. Cette décision n'a pas été simple à prendre. Carrefour a réalisé un sondage auprès de sa clientèle. Les clients qui el souhaitent pourront continuer de recevoir des prospectus à leur domicile ou les récupérer directement en magasin.