Prothèses auditives : certains modèles désormais remboursés à 100%

"Le prix me semblait terriblement élevé. J'ai une retraite convenable, mais petite, donc je ne pouvais pas m'offrir ce luxe-là. Entendre, c'était un luxe pour moi", reconnaît-elle. Ce que confirme Philippe Metzger, audioprothésiste : "ces appareils coûtaient autrefois entre 1300 et 1400 euros", explique-t-il. Sauf que depuis le 1er janvier, avec la mise en œuvre de la réforme 100% santé, le modèle basique de prothèse auditive est passé de 1.500 à 950 euros, et il est entièrement pris en charge par la sécu et la mutuelle. Plus besoin donc de débourser le moindre centime.