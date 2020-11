Quand la mode s'adapte au télétravail

Les escarpins au fond du placard, les tailleurs dans des cartons, le télétravail impose son vestiaire confortable. Depuis septembre dernier, Chloé travaille dans son salon. Elle a donc réorganisé toute sa penderie. Elle a ainsi troqué ses chemisiers à fleurs et autres jolies pièces contre des pulls en maille et des bas de survêtement. Font également partie du look, les chaussettes et bien sûr le pyjama.