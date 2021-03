Quand recycler peut faire gagner de l'argent

C’est justement ce que fait la commune de la Boissière-sur-Evre, entre Nantes et Angers. Là-bas, les habitants payent leur taxe d’ordure ménagère selon le nombre de fois que la poubelle est ramassée. Un système de puce a été mis en place pour comptabiliser le ramassage. Le résultat est encourageant selon Lucie Chevrollier, chef de service de gestion des déchets. "On a des très bons résultats au niveau de la collecte d’ordures ménagères. C’est-à-dire qu’en 2010, on était autour de 130 kilos par habitant et aujourd’hui, on est à moins de 100 kilos. Quand on regarde la moyenne nationale, on est plutôt à 250 kilos d’ordures ménagères donc on est vraiment un territoire où les gens ont joué le jeu", constate-t-elle.

Le nombre de levers de poubelles baisse mais les charges fixes des collectivités augmentent. Conséquence, les factures des riverains n’ont pas encore vraiment diminué.