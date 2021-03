Que faire des invendus des soldes ?

Ça y est, les chaussures d'hiver quittent la vitrine. Finies les soldes, direction l'étage du bas, moins en vue. Ces chaussures attendront patiemment le coup de coeur d'un acheteur, peut-être l'hiver prochain. "Un jour, on m'a demandé si on détruisait les chaussures invendues. La réponse, elle est non. On les vend progressivement, plus ou moins vite, c'est ça la question", a fait part Émile Wakselman, gérant du magasin "Mephisto" à Paris, dans le XIVe arrondissement.