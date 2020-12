Quelle destination avez-vous choisie pour les vacances de Noël ?

Lorsqu'ils ne sont pas fermés, les hôtels restent encore peu occupés, faute de pouvoir ouvrir leurs restaurants. Mais les gîtes sont, eux, pris d'assaut. Christine Bodineau, propriétaire des "Gites de Rhuys" sur la commune de Sarzeau, est surprise cette année. Ils sont tous complets. "Habituellement à Noël, on est rempli maximum à 70%. En règle générale, ils réservent au courant de l'automne, beaucoup plus tôt que là, où beaucoup de choses se sont faites les quinze derniers jours. C'est vrai que là, on a eu beaucoup de demandes. On aurait pu louer beaucoup plus encore si on avait d'autres logements".