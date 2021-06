Remboursement du compteur Linky : combien allez-vous devoir payer ?

Joint par nos soins, Enedis assure pour sa part qu'"il n’y a pas de coût additionnel" associé à Linky. Au contraire, ces boîtiers permettront de réaliser des économies, qui seront incluses dans le tarif, soutient l’opérateur. Une étude de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) évoque "des taux d’économies d’énergie allant jusqu’à environ 8% en moyenne, et même 10% pour les gros consommateurs".

Reste à savoir si les économies réalisées seront plus importantes que le coût du nouveau compteur. Enedis en est persuadé mais les associations de défense des consommateurs sont beaucoup plus sceptiques à ce sujet. En octobre dernier, UFC-Que Choisir avait calculé que chaque consommateur devrait débourser "15 euros par an pendant 10 ans" pour profiter des services du compteur communicant. Un calcul formellement contesté par la CRE, cette autorité administrative chargée de veiller sur le bon fonctionnement du marché de l'énergie en France : "Linky ne fait pas augmenter la facture du consommateur d’électricité. Le chiffre évaluant l’impact de Linky à 15 euros par an sur la facture du consommateur [...] est infondé", réagit-elle ce mardi dans un communiqué. Abondant dans son sens, la ministre déléguée à la Transition écologique Emmanuelle Wargon a assuré que "les consommateurs ne paieront pas plus au titre de Linky [...] Ils ne paieront pas un coût supplémentaire dû à Linky", alors qu'elle était interpellée sur la question ce mardi à l'Assemblée nationale.