Remontée en flèche de la consommation : quels secteurs en profitent ?

Ce mois-ci, les Français ont fait chauffer leur carte bancaire, et les portefeuilles se déconfinent. La hausse la plus spectaculaire concerne les articles de sport. +48% par rapport à 2019. La deuxième plus forte hausse concerne l'informatique et les produits électroménagers. +30% par rapport à il y a deux ans, et l'ordinateur portable reste le produit star.

Même engouement du côté du bricolage. +30% par rapport à juin 2019, pourtant, les magasins étaient restés ouverts pendant le confinement. Pendant cette période, nombreux sont ceux qui ont épargné, et plus que d'habitude. Les terrasses des cafés et restaurants sont prises d'assaut par les jeunes, les premiers à plus dépenser. Depuis un an, les Français ont épargné 142 milliards d'euros de plus que d'habitude. Désormais, il faut bien les dépenser.