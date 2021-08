Rentrée scolaire : comment faire baisser la facture des fournitures ?

Chaque année, elle vous paraît toujours plus longue et compliquée, votre liste de fournitures scolaires. Et chaque fois, vous en avez pour votre porte-monnaie. En moyenne 200 euros pour un élève de 6ème en comptant fournitures et affaires de sport. Alors pour ne pas se ruiner, chacun a sa technique. "Souvent, on récupère les fournitures de l'année précédente, comme les classeurs, les lutins", indique un père de famille.