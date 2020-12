Repas de fêtes : les Français se font plaisir

Les commerçants ont aussi été aidés par la fermeture des restaurants et l'arrivée d'une nouvelle clientèle. Ces nouveaux clients ont découvert un autre système pour faire leurs courses à cause de la crise sanitaire. Un circuit plus proche et plus vrai. Une tendance qui fait grimper leur chiffre d'affaires du mois de décembre. Boucheries, poissonneries, cavistes, ou encore fromageries, le constat est le même partout.