Où est mon colis ? Les coulisses du casse-tête des livraisons

ITINÉRAIRE - Derrière la promesse d'une livraison toujours plus rapide et toujours moins chère se cache une logistique hors pair, qui n'empêche pas quelques ratés. Une équipe de "7 à 8" a pu pénétrer dans les coulisses de l’un des géants du secteur.

Acheter en ligne, que ce soit chez un e-commerçant ou sur une plateforme de vente entre particuliers, a une conséquence collatérale : l’explosion du nombre de cartons en transit sur le globe. Avec la pandémie, ce sont près d’un milliard de colis qui ont circulé dans le monde l’an dernier. Pour y faire face, les points relais se multiplient. Le concept, né en France dans les années 80, était tombé en désuétude. Grâce au commerce en ligne, devenu une habitude pour plus de 40 millions de Français, il retrouve une seconde jeunesse. En France, le nombre de ces points de retrait (et dépôt) a bondi de 40% en un an. Supérettes, opticiens ou fleuristes se sont ainsi peu à peu transformés en petits bureaux de poste.

Sophie, par exemple, y a souvent recours. Depuis deux ans, elle achète et revend des vêtements d’occasion sur Internet. Cette quadragénaire se rend chaque semaine dans un point relais situé à trois kilomètres de chez elle pour y déposer ou récupérer des colis. Sophie pourrait recevoir ses achats chez elle, mais elle préfère opter pour cette solution qu’elle juge plus pratique. "Il faut être chez soi pour recevoir les colis. Sinon, lorsque le paquet est trop gros, ils ne peuvent pas le mettre dans la boîte aux lettres", explique la quadragénaire. Et c’est aussi et surtout, à l'entendre, bien plus économique. "Les frais de livraison sont parfois plus élevés que la valeur de mon achat", souligne-t-elle.

L'itinéraire d'un colis

Livrer plus vite, moins cher et avec le maximum de garanties : c’est le leitmotiv de Mondial Relay, le leader européen du transport de colis, pour satisfaire des consommateurs toujours plus exigeants. L’année dernière, l’entreprise a livré pas moins de 141 millions de colis, un record depuis sa création à la fin des années 90.

Une équipe de "7 à 8" pu pénétrer dans les coulisses de cette plaque tournante de l'acheminement de paquets. L’occasion de découvrir l’itinéraire qu’empruntent vos achats en ligne, avant d’arriver entre vos mains. Une logistique hors pair, utilisant des technologies de pointe qui n'évitent pas quelquefois la perte ou la casse de certains produits.