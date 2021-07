Réseaux sociaux : les nouveaux ambassadeurs de la cuisine française

Se filmer en allant déjeuner au restaurant et publier ses avis sur les réseaux sociaux, c'est une autre façon de faire de la critique gastronomique. Emmanuelle Jary, journaliste culinaire, en a fait son métier. Avec son compagnon, elle présente chaque semaine un nouvel établissement en publiant une vidéo sur Internet. Leur compte, baptisé "C'est meilleur quand c'est bon", est suivi par un million de fidèles. Et comme le nombre de vues sur les réseaux sociaux rémunère peu, c'est grâce au sponsoring qu'ils financent leur activité. Créée en 2019, cette activité fait désormais vivre le couple et l'entreprise est en plein développement.

Ainsi, de nouveaux ambassadeurs de la cuisine ont envahi la toile. Ces bons vivants parcourent la France à la recherche de produits du terroir et partagent leurs aventures sur les réseaux sociaux. Des influenceurs très suivis, notamment par les plus jeunes.

Faire saliver les internautes, même les professionnels s'y sont mis. En 2013, Vincent Bernard-Camparat et Arthur Edange créent dans le sud-ouest un service de traiteur spécialisé dans les grillades et publient des photos sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, chacun de leur post dépasse les milliers de vues. Le duo est même devenu spécialisé dans la production audiovisuelle. Un tremplin qui leur a permis d'étendre largement leur activité traiteur et d'ouvrir quatorze restaurants un peu partout en France. Ainsi, la marque Gueuleton fait vivre 200 personnes. Récemment, le duo a développé autour de la cuisine du terroir toute une gamme de produits et même un magazine papier. Dès qu'ils filment un invité, le succès est immédiat.