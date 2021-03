Reste à charge zéro : pourquoi si peu de Français y ont recours pour leurs lunettes ?

Depuis maintenant un peu plus d'un an, tous les Français peuvent bénéficier du reste à charge zéro lors de l'achat de lunettes. La loi impose en effet aux opticiens de proposer en magasin un panel d'au moins dix modèles destinés aux enfants et dix-sept pour adultes dans deux coloris différents, pour un montant maximum de 30 euros. Le tout entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Une promesse de campagne d’Emmanuel Macron dont l’objectif est de faciliter l’accès aux soins optiques, alors qu’un Français sur dix y renonce pour des raisons économiques. Mais le succès est plutôt mitigé.

Bien qu’intégralement remboursées, ces montures à bas prix ont représenté seulement 14% des ventes depuis janvier 2020. Loin des plus de 50% enregistrés par les dentistes pour les prothèses dentaires au tarif "100% santé". "Nous avons très peu de demandes pour ces produits", constate Stéphanie Descouleurs, opticienne chez "Vue d’Issy" à Issy-les-Moulineaux. Selon elle, plusieurs raisons peuvent expliquer le faible engouement des clients pour ces modèles à bas prix. "Les montures sont souvent mal adaptées aux visages des enfants. Et elles ne disposent pas de charnières flexibles pour éviter la casse. Qui plus est, on ne connaît pas l’origine des matériaux", explique cette professionnelle.

Un point de vue que partage Wilfried Blein, directeur général de "Groupe All", pour qui la gamme des modèles qui sont proposés en magasin ne permet pas de répondre aux demandes des clients. "Nous passons du temps pour comprendre les besoins de notre patientèle et y répondre. Or ce n’est pas possible avec le 100% santé", soutient-il.