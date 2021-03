Reste à charge zéro : une vraie bonne idée ?

Le dispositif "Reste à charge zéro" existe depuis plus d'un an maintenant. Pour en bénéficier, il suffit d'avoir une complémentaire santé ou une Complémentaire santé solidaire. Ce dispositif est accessible aussi bien pour les lunettes que pour les soins dentaires et les prothèses auditives. Chez votre opticien, votre dentiste ou votre prothésiste, vous aurez une gamme dédiée, intégralement prise en charge par la Sécurité sociale et votre mutuelle. Il ne s'agira toutefois pas de lunettes chères ni de marque.