Retour des trains Corail : l'arme de la SNCF pour faire baisser les prix

Ces nouveaux Ouigo circuleront sur des lignes utilisées par les trains régionaux. Tous les jours, week-end compris, trois aller-retour seront proposés entre Paris et Nantes. Deux autres se feront entre Paris et Lyon. Selon Christophe Fanichet, PDG de la SNCF Voyageurs, il a été décidé de prendre Paris-Nantes et Paris-Lyon parce que ce sont les deux routes principales utilisées par la voiture. L'objectif étant de mettre plus de Français dans les trains, car c'est plus écologique et économique.