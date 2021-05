Retraite : comment être sûr que vous percevez le bon montant ?

Calculer le montant de sa pension avant de partir à la retraite est loin d'être simple. C'est pourtant nécessaire, car près de 20% des pensions sont mal calculées et presque toujours au détriment des retraités. Les victimes d'erreurs perdent en moyenne 554 euros par an. Et dans un cas sur dix, le manque à gagner dépasse les 1 000 euros. À l'origine de ces multiples erreurs, les caisses de retraite qui ont aujourd'hui de plus en plus de mal à reconstituer la carrière entière d'un travailleur.

"On a des carrières aujourd'hui de plus en plus complexe. On change d'entreprise, on fait des jobs d'été, on est au chômage, on est un peu malade, on a des enfants, parfois avec différentes personnes. Et c'est tout cela qu'une retraite va calculer. Et comme les vies et les carrières sont de plus en plus complexes, on a parfois de plus en plus de difficulté à reconstituer à l'euro près, au jour près, la carrière des assurés", explique Renaud Villard, directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.