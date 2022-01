VIDÉO - Revalorisation du Livret A : va-t-il redevenir un placement intéressant ?

ARGENT - Les 55 millions de Français détenteurs d'un livret A pourront profiter dès le 1er février d'une hausse de son taux, qui passerait de 0,5% à 0,8%. Une revalorisation non négligeable en cette période de très forte inflation, mais qui reste encore limitée face à la hausse des prix.

C’est le placement préféré des Français : 55 millions de personnes possèdent un livret A dans l’Hexagone, un placement refuge particulièrement sollicité pendant la crise sanitaire. Dès le mois de janvier, son taux d'intérêt sera révisé, a annoncé lundi le ministre de l’Économie Bruno Le Maire. Cette augmentation interviendra le 1er février, a précisé son cabinet à l’AFP.

Toute l'info sur Le 20h

Si Bercy n'a livré pour le moment aucun chiffre officiel, le taux de ce livret pourrait passer de 0,5% à 0,8% selon les estimations des économistes, voire un peu plus si le gouvernement décide d'un coup de pouce. Cette mesure répond à la récente augmentation des prix : pour rappel, le taux de rémunération du Livret A est calculé en s’appuyant sur le taux d’inflation moyen des six derniers mois, qui devrait actuellement atteindre 2%, et sur des taux de marchés monétaires.

"Cela reste une très faible rémunération"

Cette augmentation est inédite, la dernière revalorisation du livret A en date remontant à août 2011. Il avait alors vu son taux passer à 2,25%, avant qu’il se s’écroule jusqu’à atteindre son plus bas record en février 2020, à hauteur de 0,5%, et d’y stagner, note Le Monde. Ce qui n’avait toutefois pas découragé les épargnants : les encours ont atteint un record en septembre 2021, grimpant à plus de 346 milliards d’euros au total. Mais épargner sur un tel livret est-il une bonne affaire ? "Cela reste une très faible rémunération", regrette Maël Bernier, porte-parole du site Meilleurtaux.com, dans le reportage du 20H de TF1 en tête d’article. Par exemple, si vous avez 5500 euros sur votre compte, cette hausse vous rapportera 16,50 euros de plus par an : vous toucherez 44 euros chaque année, contre 27,50 euros auparavant. Et ce taux ne risque pas de grimper davantage. La Caisse des dépôts (CDC), la banque publique assure la rémunération de 60% de l’argent collecté sur le livret A, accorde des prêts pour des projets de logement social indexés sur le taux de ce livret. Plus ce taux monte, plus ce secteur en pâtit donc : en 2017, la CDC avait calculé qu’une revalorisation de 0,25 % du Livret A entraînerait un surcroît de charge de 375 millions d’euros pour le logement social, relève Le Monde.

D'autres placements existent, mais pas de solution miracle

L'atout numéro un du Livret A reste toutefois de pouvoir y retirer des fonds dès que vous le souhaitez. "C’est une sécurité en cas de coup dur", souligne une passante. "J’ai perdu mon emploi, donc je suis dans un moment où je profite de cette épargne", explique une autre. Quel placement faut-il alors lui préférer ? Il existe aussi le Livret d'Épargne Populaire, qui devrait être revalorisé à plus de 2% le mois prochain, soit le double du Livret A. Mais tout le monde n'y a pas droit : un couple avec enfant, par exemple, ne doit pas gagner plus de 2500 euros par mois pour pouvoir y prétendre.

"Pour avoir un peu de rendement avec son épargne, il faut accepter de prendre du risque et avoir un plan d'épargne en actions", conseille Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'Épargne. Mais ces actions suivent le cours de la Bourse, et peuvent donc entraîner des pertes d’argent. Le plan d'épargne-retraite et l’assurance-vie, moins risqués, ont toujours la cote, mais il n'y a pas de solution miracle. Pour choisir le meilleur placement, deux questions sont à se poser : combien peut-il me rapporter et combien d’argent peut être bloqué.

La rédaction de LCI | Reportage TF1 E. Despatureaux - P. Marcellin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.