"Revenge shopping" : la fièvre acheteuse des Français déconfinés

Plus de 100 magasins "non essentiels" ont rouvert leurs portes en France, il y a une semaine. Les Français sont au rendez-vous. On assisterait même à une frénésie de la consommation, selon certains.

En faisant votre shopping, vous l'avez peut-être remarqué cette tendance que les sacs ont à tirer sur vos bras, comme si soudainement ils avaient pris du poids. À croire que nous achetons plus que de raison. "On n'a quand pas fait d'achat pendant des mois et des mois. Là, on va se remettre dedans", confie une jeune femme.

L'activité repart, bien aidée par des boutiques décidées à vous attirer coûte que coûte à l'intérieur. L'une d'elles, par exemple, n'a pas attendu les soldes pour faire des promotions. "Ici, on a une robe qui plaît beaucoup d'ailleurs. Elle est de base à 79,95 euros. Et là, on a -20% qui s'applique dessus", indique Margot Caron, vendeuse chez "Who's Back Saran Orléans".

La technique semble fonctionner auprès des clients. "On avait fait des petites économies forcément, on ne dépensait pas. Donc là, on a va essayer de libérer un petit peu", fait part une senior. Les Français se font plaisirs, quitte à voir leur facture se rallonger. Dans un magasin "Who's Back Saran Orléans", le ticket moyen est de 50 euros, contre 35 euros en temps normal.

